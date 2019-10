Da ladro a rapinatore per 80 euro di tonno

Era entrato nel supermercato su via Nonantolana in città con la volontà di rubare e lo ha fatto in modo evidente. Prendendo 20 scatole maxi di tonno per un valore di circa 80 euro, nascondandole a fatica sotto il giubbone e tentando di varcare le casse senza pagare. Ma gli occhi delle videocamere di videosorveglianza e del personale della vigilanza avevano lo già notato. Al varco casse l’uomo accellera il passo verso l’uscita. Spinge il personale per farsi strada ma viene bloccato da un addetto alla sicurezza. L’uomo, un 53 enne nordafricano, reagisce ed aggredisce la guardia. Ne genera una collutazione nella quale il ladro riesce a liberarsi. Cerca di guadagnare la fuga correndo verso il centro su via Nonantolana, ma i Carabinieri della stazione di Nonantola, avvertiti nel frattempo dalla centrale di emergenza, in pochi minuti sono sul posto.



L’uomo, al loro arrivo, si è già allontanato ma il personale della sicurezza che ha visto la direzione di fuga indirizza i militari verso l'obiettivo. Il 53 enne viene individuato e bloccato a qualche centinaia di metri dal supermercato, dopo un breve inseguimento. L'uomo ha tentato una inutile reazione anche ai militari, che lo hanno braccato contestandogli, oltre al furto, l’accusa di rapina impropria. Che gli costerà cara, certamente più del bottino da 80 euro in tonno, riconsegnato al supermercato. Per lui apriranno infatti le porte del carcere.