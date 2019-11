Da un passaggio ad una donna che lo picchia e gli estorce denaro

Questa volta la storia di violenza è da parte di una donna nei confronti di un uomo. Finita con l’arresto per estorsione di lei e diverse contusioni per lui. I due non si conoscono. Lui, in auto, alle ore 9,45 della mattina, percorre via Piave quando vede una 26 enne che gli fa cenno di fermarsi. Il tratto, nei pressi di piazzale Natale Bruni, è quella solitamente frequentata, soprattutto la sera, da donne che adescano clienti in strada. Lei gli chiede un passaggio. Lui glielo offre. Fanno poca strada, lungo il viale in direzione stazione dei treni. All’altezza dello scalo merci la donna chiede all’uomo di fermarsi per offrire un passaggio ad un'altra sua amica. Ma le sue intenzioni sono ben altre. Lei inizia a prenderlo a schiaffi e pugni. Lo colpisce al volto chiedendogli di darle soldi. Al rifiuto di lui gli prende le chiavi della macchina, scende e si dirige a piedi verso lo scalo. L’uomo, con diverse contusioni, la insegue nel piazzale dello scalo merci. In cambio della restituzione delle chiavi lei chiede denaro. L’anziano gli cede tutto ciò che ha: 40 euro in contanti. Ma non finisce qui. L'uomo tenta di risolvere la vicenda ma inizia una lite. Lei ha ancora le chiavi e forse, dal racconto di lui, vuole di più. I due continuano a litigare, percorrono a piedi il tratto di strada che li divide dai Giardini ducali, parco pubblico. Dove entrano. Qui continuano a volare grida e strattonamenti. Tali da richiamare l’attenzione di alcuni presenti, che chiamano la Polizia. Quando gli agenti arrivano i due stanno ancora litigando. Vengono fermati e perquisiti. Lei ha in tasca i 40 euro che l’uomo ha denunciato come oggetto dell’estorsione. I fatti sembrano combaciare con la sua testimonianza alla Polizia. Lui incesurato, lei risulta con una ricca serie di precedenti , formalmente senza fissa dimora. Viene arrestata per estorsione.