Delitto Lepore: il corpo di Claudia imbalsamato, impossibile autopsia

“Nonostante le diffide, e l’impegno di tutti, dalla famiglia della vittima, ai sottoscritti, dall’Ambasciata Italiana a Santo Domingo, fino all'agenzia Terracielo - incaricata delle esequie - teso a preservare il corpo in attesa del rientro in Italia per poter procedere a nuovo esame autoptico, si apprende con sgomento che il corpo già straziato di Claudia Lepore è stato imbalsamato. Ad informare del macabro trattamento l’agenzia dominicana corrispondente di Terracielo, che ha voluto chiarire come, purtroppo, l’iniziativa è stata assunta da altra impresa incaricata della custodia del cadavere che aveva proceduto in tal senso, subito dopo l’esame autoptico eseguito dalle autorità medico legali dominicane'. A comunicarlo i legali della famiglia di vittima, Enrico Aimi e Giulia Giusti.'Le ragioni di questa procedura - spiegano - sarebbero da ricercare nella norme della polizia mortuaria locale. In pratica si sarebbe proceduto all'eviscerazione e alla successiva tassidermia del corpo della vittima, per evitare fenomeni di decomposizione già in atto. Il sospetto è che, purtroppo, in quei luoghi, per l’assenza di una capillare rete di strutture preposte alla conservazione dei corpi (celle frigorifere), sia prassi procedere con questa per noi inconcepibile pratica. Abbiamo pertanto comunicato alla Procura della Repubblica di Roma come, a questo punto, risulterebbe assolutamente superfluo qualsiasi esame sulla salma. Il PM ha pertanto concesso l’autorizzazione alla cremazione, richiesta, a questo punto, proprio dai familiari. Le ceneri di Claudia Lepore rientreranno dunque al più presto in Italia, per procedere alle esequie.”