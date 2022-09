Dimentica le chiavi in casa, prova ad entrare dal balcone ma cade e muore

Pensava di potere raggiungere il balcone di casa attraverso una apertura del pianerottolo e quindi entrare dalla finestra per recuperare le chiavi, dimenticate all'interno, ma nella salita qualcosa è andato storto. L'uomo è caduto a terra, sul marciapiede. Un colpo fatale. E' morto così, Alessandro Scotti, di 42 anni. La tragedia sulla cui dinamica stanno indagando i Carabinieri della locale stazione, si è verificata questa mattina intorno alle 7 nella palazzina all'angolo tra via Mazzini e via XXV aprile, a Formigine. L'uomo era uscito come ogni mattina per andare a lavorare quando si è accorto di non avere le chiavi, lasciate all'interno dell'appartamento dove viveva da solo. A quel punto avrebbe deciso di recuperarle attraverso uno stratagemma. Accedere dalla finestra di un pianerottolo, al terzo piano, al balcone di casa. E da qui, all'interno. L'uomo si sarebbe fatto aprire il portone principale della palazzina da un inquilino mettendo in pratica il suo piano. Ma qualcosa è andato storto. Ha perso la presa ed è caduto nel vuoto. Impatto violentissimo sul marciapiede che non ha lasciato scampo al 42enne. Ad accorgersi del corpo una vicina che sentendo il tonfo si è affacciata dalla finestra e si e resa conto della tragedia. E' stata la stessa a dare subito l'allarme al 118. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare sul posto l'uomo, deceduto poco dopo per l'estrema gravità dei traumi riportati.