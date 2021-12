Esce di strada con l'auto e cade in un pozzo: muore a 20 anni

Tragedia questa notte a Toano, sull'Appennino reggiano. Un ragazzo di vent'anni, Federico Pellini, è uscito fuori strada con la Panda che stava guidando e dopo essere uscito dalla vettura è scivolato in un vascone con 4 metri d'acqua per l'accumulo idrico, morendo annegato. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina dai vigili del fuoco intervenuti da Castelnovo né Monti.La vittima lavorava come pizzaiolo in una pizzeria di Toano e stava rientrando a casa dopo aver riaccompagnato la fidanzata. L'allarme per i soccorsi è stato dato da un agricoltore del posto che ha avvistato la macchina fuori strada.L’amministrazione comunale ha annullato tutte le iniziative natalizie. 'Siamo attoniti, è una tragedia - ha commentato il sindaco Vincenzo Volpi -. Un bravissimo ragazzo, conosco bene la sua famiglia, gli volevano tutti bene'.