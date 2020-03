Colombaro, schianto mortale sulla Provinciale

Una persona è deceduta questa mattina nell'incidente avvenuto alle 7,40 sulla Strada Provinciale n. 16, in località Colombaro di Formigine. L'auto, per cause in corso di accertamento pare avere sbandato uscendo e ribaltandosi a bordo strada. Sul posto Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della persona alla guida. Ulteriori elementi sull'identità della persona saranno forniti e pubblicati appena disponibili.Notizia in aggiornamento