Ferrara, malore improvviso dopo il calcetto: muore a 23 anni

Tragedia nel ferrarese. Un ragazzo di ventitrè anni ha accusato un malore dopo la partita di calcio a 5 con gli amici ed è morto in ambulanza prima di raggiungere l'ospedale.La vittima è Antonio Salerno di Pontelagoscuro, studente universitario a Ferrara iscritto alla facoltà di architettura. La tragedia è avvenuta lunedì sera quando il ragazzo, assieme al fratello gemello per una partita di calcio a 5. Finito l'incontro durante il tragitto a piedi verso casa Antonio è stato colto dal malore. Dopo poco un’ambulanza è arrivata sul posto ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile.Lascia il fratello gemello, il papà e la madre, insegnante a Bondeno.'Affranti per la triste notizia, ci stringiamo attorno alla famiglia di Antonio per manifestare tutta la nostra vicinanza in questo terribile momento di dolore. Il Dosso perde un altro figlio, un ragazzo sorridente, brillante, gentile. Sentite condoglianze'. Così il liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara ricorda il 23enne.I funerali si svolgeranno lunedì 19 settembre alle 15.30 nella Chiesa di Pontelagoscuro.