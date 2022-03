Finale Emilia, rubati i Pc della biblioteca comunale

Furto questa notte a Finale Emilia. I ladri si sono introdotti nella biblioteca comunale e hanno rubato i personal computer collocati nella sala principale e utilizzati quotidianamente da studenti e cittadini frequentatori della Pederiali.'Esprimo a nome dell’amministrazione comunale – dichiara l'assessore a Scuole e Biblioteca, Patrizia Melara - la più profonda indignazione per questo gesto vile e deprecabile che, a causa della povertà intellettuale e materiale di pochi, priva tanti di un valido servizio gratuito, specie in un momento in cui, venendo meno lo stato di emergenza, la biblioteca si appresta a rientrare nella pienezza dell’offerta dei suoi servizi alla comunità. Confidando nelle riprese della videosorveglianza per riuscire a risalire ai colpevoli, ringraziamo le Forze dell'Ordine per l'impegno che metteranno nella loro attività investigativa'.