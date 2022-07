Follia e tragedia a Roma: si filmano a 293 all'ora, muore 22enne

Un video mentre viaggiano a oltre 290 chilometri l'ora sul grande raccordo anulare a Roma. Un video drammatico che riprende anche lo schianto nel quale muore il conducente, un giovane di 22 anni di origine rom, Orsus Brischetto. L'incidente è avvenuto lunedì scorso: l'Audi R8 lanciata a folle velocità si è schiantata contro le barriere in cemento dei new jersey. Il ragazzo al volonte è morto dopo l'arrivo al Policlinico di Tor Vergata, feriti ma in modo lieve i due ragazzi che viaggiavano con lui. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.'Qui siamo alla follia pura, altro che prevenzione, altro che belle parole, altro che 'facciamo finta che vada tutto bene'. Questo video è la dimostrazione di quanto sta accadendo in Italia e non in uno Stato senza regole'.