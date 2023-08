Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' successo nel Forlivese: da inizio mese le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno individuato sulle strade della provincia quasi 200 conducenti non assicurati o con la revisione del veicolo scaduta da parecchio tempo (anche più di un anno).Oltre alle sanzioni previste per i primi è scattato il sequestro del veicolo fino alla attivazione della polizza, mentre i secondi hanno dovuto provvedere al collaudo prima di poter circolare nuovamente.In settimana sono stati passati al setaccio tir e autobus sul tratto cesenate della A14 e sulla viabilità ordinaria. Emerse parecchie irregolarità: gomme lisce, perdite di olio, ammortizzatori inefficienti, assenza degli specchietti retrovisori. Su di uno stesso mezzo è stata accertata l'inefficienza dei freni e il portellone del rimorchio che rischiava di staccarsi da un momento all'altro. Per quattro tir è scattata la sospensione dalla circolazione.