Garda, cameriere 25enne muore stroncato da malore mentre serve clienti

Tragedia sul lago di Garda. Un cameriere di appena 25 anni è morto stroncato da un malore mentre serviva i clienti. Il giovane mercoledì intorno alle 17 stava servendo ai tavoli del ristorante Miralago a Garda in provincia di Verona. Un locale sul lungolago nord, in pieno centro del paese.A chiamare i soccorsi è stato un collega del giovane e sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze e l’elicottero del 118. I tentativi di salvare la vita al 25enne però sono stati inutili: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il sindaco Davide Bendinelli ha affermato che il 25enne era alla sua prima stagione lavorativa sul Garda.

