Giovane molestata alla fermata del bus: uomo denunciato

La Polizia locale ha quindi potuto individuare e fermare l’uomo grazie alla descrizione della vittima delle molestie, una ragazzaÈ stato denunciato per molestie, oltre per resistenza e rifiuto di dare le generalità, l’uomo che in pieno giorno, verso le 11 di mattina di pochi giorni fa, nei pressi della Stazione delle Corriere di Modena, aveva preso di mira una ragazza molestandola prima verbalmente e poi impedendole di muoversi liberamente fino a quando un passante non ha aiutato la giovane ad allontanare il molestatore.Lei è subito corsa ai vicini uffici del Posto integrato di Polizia per segnalare quanto le era accaduto poco prima mentre aspettava l’autobus accanto alle pensiline nella zona antistante la stazione. Insieme a un operatore della Polizia locale, si è quindi nuovamente recata sul posto dove era ancora presente l’autore delle molestie che la giovane ha riconosciuto e segnalato agli agenti.