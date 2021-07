Incidente a Spilamberto, muore una donna di 60 anni

Tragedia oggi alle 12:30 a Spilamberto: una donna di 60 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada mentre viaggiava su via Vignolese. L'auto ha concluso la propria corsa in via dei Marmorari.La donna è deceduta sul colpo: il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari. Sul posto per i rilievi la Polizia stradale di Mirandola.