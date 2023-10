Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come ricostruito dall’Infortunistica, l’automobilista, residente in città, stava procedendo in direzione di strada Morane al volante di una Toyota Auris quando, per ragioni in corso di accertamento, ha sbandato verso destra, urtando una Nissan Qashqai parcheggiata sul ciglio della strada. La vettura, sospinta in avanti a causa dell’urto, è terminata contro il mezzo che la precedeva, una Citroen C3.Sul posto, dopo la segnalazione dei residenti, sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei, che hanno avviato i rilievi e hanno effettuato le verifiche con l’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del 65enne, con un tasso di circa 2,2 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative. Al conducente è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che prevede il ritiro della patente; l’uomo non aveva con sé il documento di guida ed è stato sanzionato (verbale da 42 euro). Inoltre, la Nissan, di sua proprietà, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a suo carico (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni.Infine, ai proprietari dei due veicoli danneggiati nell’incidente stradale saranno fornite le informazioni della controparte, con cui potranno decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni ai mezzi.