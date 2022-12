Incidente a Vaglio: morto all'ospedale Aldo Ladurini

Dopo essere finito contro un muro con la sua auto, il 75enne era stato trasportato all'ospedale

Avrebbe fatto tutto da solo, Aldo Ladurini, il 75enne soccorso in gravi condizioni dopo l'uscita di strada della sua auto sulla via per Vaglio, a Lama Mocogno, e lo schianto contro un muretto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi ai sanitari del 118 che lo avevano trasportato all'ospedale di Baggiovara. Dove è morto a diverse ore di distanza. Sulla dinamica stanno indagando i Carabinieri, non si esclude che l'uomo, molto conosciuto e fratello dell'ex sindaco di Montecreto, abbia avuto un malore, perdendo il controllo dell'auto.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.