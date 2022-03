San Prospero: scontro sulla Canaletto, due feriti

Scontro oggi pomeriggio, sulla Strada Statale 12, nel comune di San Prospero, tra una vettura condotta da una donna di 44 anni e un furgone guidato da un 35enne.A subire le conseguenze più gravi dell'impatto la donna a bordo dell'auto. Per lei è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo. Affidata ai sanitari è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara in codice rosso.Conseguenze meno gravi per il conducente del furgone, trasportato all'ospedale.