Infermiera multata minaccia vigili di rifarsi sui genitori: denunciata

Ieri i carabinieri di Modena hanno multato 40 persone per violazioni delle norme di contenimento del coronavirus. In particolare una infermiera, multata dai vigili delle Terre del Sorbara per divieto di sosta, ha chiamato il 112. “Mi hanno fatto una multa e allora sapete cosa faccio? Non andrò a fare la notte in ospedale. Spero che i loro genitori non capitino mai sotto le mie grinfie”. Identificata, la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di minaccia aggravata.