Modena, furto con strappo e resistenza ai Carabinieri: due arresti

Un episodio che riprende in parte quello accaduto ai danni di un altro esercente, qualche giorno fa, in zona Pomposa, in centro a Modena. Quando una lavoratrice che si era rifiutata di servire alcol a persone già alterate era stata aggredita e aveva subito lo strappo della catenina dal collo. Questa volta è accaduto ad un chiosco bar lungo i viali, intorno al centro città, all'una della scorsa notte. I Carabinieri intervengono su segnalazione di una violenta lite tra due uomini, un 45enne ed un 47enne, in evidente alterazione psicofisica, e il gestore del locale che rifiuta di servire loro altro alcol. Uno di loro regisce strappando la catenina dal collo del gestore, mentre l'altro impugna una bottiglia rotta e la punta al collo di uno dei due Carabinieri intervenuti. Reati gravi che per entrambi fanno scattare l'arresto sul posto. Il primo per furto con strappo ai danni dell'esercente, il secondo per resistenza a pubblico ufficiale. I due, dopo una notte in Caserma, vengono condotti davanti al giudice per il processo per direttissima.