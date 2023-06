Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In pochi minuti la Volante della Polizia di Stato era sul posto dove entrambi i soggetti coinvolti nella lite erano ancora presenti. Uno però aveva ancora in mano la pistola scacciacani presumibilmente utilizzata per minacciare il vicino. Il controllo nei suoi confronti si è poi esteso all'autovettura, all'interno della quale gli operatori di Polizia hanno rinvenuto un coltello della lunghezza di 23 cm e con lama di 12cm. Il 49enne è stato, quindi, denunciato e le armi sono state sottoposte a sequestro.