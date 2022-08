Luogotenente carabinieri stroncato da malore improvviso: Arma in lutto

Arma dei carabinieri in lutto. E' morto, vittima di un malore improvviso, Franco Luchetti, ex comandante della stazione dei carabinieri di Tolentino nel maceratese. Il militare 74enne è deceduto mentre si trovava nella casa paterna di Mogliano: lascia la moglie Giannina e i figli Mirko e Daniele.Domani alle 10 si terranno i funerali.'A nome mio personale, dell'amministrazione comunale e della cittadinanza sarnanese formulo le più sentite condoglianze alla famiglia Luchetti per la scomparsa del Luogotenente Franco già comandante della stazione dei Carabinieri di Sarnano' - scrive il sindaco Luca Piergentili.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.