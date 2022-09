Malore durante l'escursione: muore 46enne ferrarese

È stato rinvenuto oggi senza vita un escursionista di Ferrara, per il cui mancato rientro da una passeggiata ieri sera erano partite le ricerche nell'area attorno al Campeggio Eden di Falcade (Belluno), nella Valle del Biois. L'uomo, Tommaso Munaro, 46 anni, si era allontanato dal camping nel primo pomeriggio, senza dare indicazioni sulla destinazione, con il cellulare che suonava libero. Una squadra, che stava perlustrando l'area assegnata dal Centro mobile di coordinamento, verso le 11.20 di oggi ne ha individuato il corpo a terra nel bosco, 300 metri sopra la strada bianca che entra nella Valle di Focobon.All'origine del decesso quasi sicuramente un malore. Ottenuto il nulla osta della magistratura, la salma è stata messa su una barella e trasportata fino al carro funebre. Hanno preso parte alla ricerca una settantina di persone del Soccorso alpino di Val Biois, Agordo, Alleghe, Val Pettorina, della Guardia di finanza di Cortina, Auronzo, Passo Rolle, Vigili del fuoco, Carabinieri forestali. L'elicottero della Sezione aerea di Bolzano della Guardia di finanza dotato di Imsi Catcher ha effettuato un sorvolo dell'area, così come i droni dei Vigili del fuoco provvisti del medesimo sistema di individuazione degli apparecchi cellulari, e infine numerose unità cinofile.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.