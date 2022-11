Malore improvviso durante la corsa: muore runner di 36 anni

Tragedia oggi pomeriggio in provincia di Treviso. Un runner di 36 anni di Pieve del Grappa, è morto nel Comune di Possagno a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre si stava allenando. La vittima si chiamava Francesco Agosta: è crollato a terra improvvisamente senza riprendere conoscenza. I soccorritori del Suem 118, accorsi anche con una ambulanza, hanno inutilmente tentato di rianimare l'uomo. Il podista non aveva documenti con sè: è stata la compagna giunta sul posto ad identificarlo.

