Malore improvviso in campo: muore a 20 anni promessa del Cagliari

Calcio in lutto per la scomparsa di Andrea Musiu, atleta 20enne cresciuto nelle giovanili del Cagliari.Il giovane calciatore è morto in campo al quartiere Sant'Elia di Cagliari durante una partitella tra amici stroncato da un malore improvviso. Inutili i tempestivi tentativi del 118, arrivati sul posto con due ambulanze, di rianimare il ragazzo.Si è accasciato a terra alla fine del primo tempo, il papà di un ragazzo che stava giocando con il ventenne gli anche ha praticato subito il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Sul posto anche la Polizia. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma. Verrà dato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo del giovane per stabilire le esatte cause della morte.Tanti i messaggi sui social di incredulità e dolore arrivati nei confronti del giovane ventenne. 'Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un campo di calcio ad appena 20 anni - si legge in una nota -. Tutto il Club, profondamente scosso dalla notizia, si stringe attorno alla famiglia e agli amici. Riposa in pace'.