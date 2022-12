Malore improvviso in casa, muore assessore 34enne papà di due bimbi

L'assessore comunale del Comune di Bolgare, Daniel Dossena, di appena 34 anni, è morto stroncato da un malore improvviso che lo ha colto venerdì

Tragedia in provincia di Bergamo.

L'assessore comunale del Comune di Bolgare, Daniel Dossena, di appena 34 anni, è morto stroncato da un malore improvviso che lo ha colto venerdì nella sua abitazione. Inutili i tentativi di rianimarlo: il decesso è sopraggiunto dopo poche ore in ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sposato, padre di due figli di 4 anni e di 8 mesi, volontario della Protezione civile, era stato capogruppo di maggioranza Lega dal 2014 al 2019, divenendo il più giovane assessore del di Bolgare.



'Ciao Daniel. Con grande e infinita tristezza stiamo tutti realizzando ciò che è accaduto. Una grave perdita per la tua bellissima famiglia e per tutta la nostra comunità di Bolgare. Impossibile non pensare a tutti questi anni passati insieme. Fai buon viaggio' - scrive il sindaco Luca Serughetti.



'La Lega è una grande famiglia e quando viene a mancare uno di noi avvertiamo un dolore che ci tocca intimamente - afferma il consigliere regionale Roberto Anelli -. Oggi piangiamo un ragazzo troppo giovane e importante per la Lega di Bergamo, piangiamo Daniel Dossena militante ed ex segretario della sezione di Bolgare. Condoglianze a tutta la famiglia, ci stringiamo intorno a voi'.





