Operaio metalmeccanico della Corni Fonderie, è stato componente Fiom Cgil della Commissione interna e funzionario Fiom Cgil all’interno della Federazione lavoratori metalmeccanici unitaria (Flm). Successivamente è stato funzionario Fiom nella zona di Modena Est. Negli anni Novanta riprese l’attività sindacale, prima a Sassuolo come funzionario del sindacato tessili Filtea Cgil, poi come funzionario del sindacato edili Fillea a Modena e Castelfranco Emilia. Dall’inizio degli Anni Duemila ha svolto attività nel sindacato pensionati Spi Cgil anche come coordinatore del distretto Spi di Castelfranco e come componente di segreteria sino al 2009.'In Cgil lo ricordiamo come persona simpatica, molto umana e piacevole, faceva sorridere con le sue battute e si faceva voler bene' - ricorda la Cgil Modena.I funerali si terranno domani pomeriggio, 20 luglio, alle 16.30 con saluto e benedizione presso le camere ardenti del Policlinico di Modena. Si proseguirà per la cremazione.