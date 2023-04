Malore improvviso, muore noto professore toscano di 54 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Titolare del Centro Studi Augusto Vannucci, è stato ricordato ieri dai tanti studenti che hanno frequentato il suo istituto.'Sei stato un punto di riferimento per me e tantissimi altri ragazzi a Viareggio - si legge in uno dei tanti messaggi social in ricordo del professore -. Oltre che un ottimo professione che sapeva veramente spiegare benissimo e soprattutto col cuore la matematica, sei sempre stato una persona empatica che ti sapeva capire e sempre pronto ad aiutarti nei momenti di difficoltà'.