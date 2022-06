Malore improvviso, trovato morto in casa calciatore di 25 anni

Ancora una tragedia nel mondo dello sport. Giacomo Gorenszach, calciatore di 25 anni, è stato trovato morto giovedì nella sua abitazione a Bolzano, vittima di un malore improvviso. Era nato il 24 ottobre del 1996. A nulla è servita l'immediata corsa in ospedale per tentare di salvargli la vita.Lascia i genitori e la compagna. Giacomo militava nella locale squadra di calcio Serenissima di Pradamano. 'Gogo continua a giocare nei campi del Paradiso la Serenissima sarà sempre la tua prima tifosa' - il messaggio lasciato sui social dalla società.

