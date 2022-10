Malore mentre dorme: muore a 45 anni: lascia moglie e figli

Lutto nelle Marche. Un malore improvviso mentre dormiva ha ucciso a 45 anni Massimiliano Cirilli. Molto conosciuto a Numana e in tutta la zona del Conero, Cirilli era noto per la sua passione per la pesca, una passione che gli aveva regalato anche il soprannome di 'Fish'. Il 45enne che non aveva manifestato in passato alcun problema di salute, è stato trovato morto dalla moglie nella sua abitazione nella frazione di Marcelli. La donna ha tentato di svegliarlo, accorgendosi però che il marito era senza vita nel suo letto. Immediati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo non sono bastati. Lascia la moglie e due figli.