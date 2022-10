Mamma 46enne muore per malore improvviso: lascia il figlio di 7 anni

Tragedia ieri nel mantovano. Una mamma di 46 anni, Ester De Donato, è morta improvvisamente ieri nella sua abitazione a Gonzaga. La donna è stata colta da un malore improvviso. Inutile l'arrivo tempestivo dei mezzi del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso da Parma: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.Ester De Donato, originaria di Modena, lascia il marito Gianluca, il figlio di 7 anni, i genitori e la sorella. Il funerale avrà luogo domani, giovedì 13 ottobre alle 13.50 partendo dalle camere ardenti dell'ospedale di Gonzaga per la Basilica Parrocchiale e dopo la Santa Messa si proseguirà per il Cimitero di Budrio in Correggio.