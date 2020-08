Marano, incendio di rotoballe al maneggio

Un'altra grande quantità di rotoballe di fieno finite in fumo. Questa volta depositate in un magazzino all'interno di un maneggio situato in via Gramsci a Marano sul Panaro. E' successo, senza conseguenze per persone, ma tanti danni per 'cose', all'interno del maneggio con via Gramsci a Marano Sul Panaro. L'allarme è scattato intorno alle 19 e da quell'ora i Vigili del Fuoco, ancora sul posto hanno operato per la messa in sicurezza dell'area.Come sta ancora succedendo per l'azienda Hombre, colpita da un incendio di rotoballe il 29 luglio scorso, le operazioni di smassamento e l'attività di combustione del materiale deve ancora concludersi. E' deducibile che anche nel caso di Marano, dopo la messa in sicurezza dell'area per evitare ulteriori danni ad altre strutture, la combustione proseguirà per diversi giorni.