Minaccia con coltello per 20 euro e sigarette: arrestato

Si è avvicinato ad un uomo all'esterno della stazione dei treni di Modena, con l'obiettivo di derubarlo. Ha estratto un coltellino svizzero e lo ha minacciato per farsi consegnare ciò che l'uomo aveva in quel momento: 20 euro e un pacchetto di sigarette. Ma la vittima ha reagito prontamente facendo il numero di emergenza della Polizia di Stato. L'aggressore ha desistito, allontandosi. La telefonata con gli agenti è proseguita e l'uomo, messo in diretto contatto dalla centrale operativa con gli agenti Polfer, ha saputo descrivere in tempo reale la posizione dell'aggressore. Raggiunto poco dopo dagli agenti coaudiuvati anche dai militari dell'operazione strade sicure e dalla Volante che ha proceduto all'arresto. L'uomo, un 31enne tunisino, aveva in tasca il coltello descritto usato per l'aggressione. Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, sono emersi a suo carico precedenti penali e di polizia per reati di rapina aggravata, ricettazione spaccio.Lo straniero, su disposizione del Magistrato di turno, è stato associato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P. del Tribunale di Modena.