Modena, assalto e furto in pizzeria, centro storico senza pace

Residenti e titolari di attività in centro storico ormai esasperati. Furti, spaccate, vandalismi, sono ormai all'ordine del giorno. Anzi della notte. La scorsa presa di mira la pizzeria La Smorfia in via Cavallerini. Ignoti si sono introdotti nel locale scagliando un oggetto pesante contro il vetro di una vetrata. Il vetro antisfodamento non si è infranto ma l'infisso ha ceduto creando un varco dal quale il o i ladri si sono introdotti. Pare che il furto si sia concentrato prevalentemente su alcolici, ma la devastazione all'interno del locale, messo letteralmente sotto-sopra è evidente. Sul posto per i rilievi i Carabinieri