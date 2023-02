Modena, blatte e ragnatele nel reparto gastronomia di un supermercato

Per tale motivo, su richiesta dei militari del nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma è intervenuto personale del locale Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl che, confermando le criticità emerse, ha sospeso immediatamente le attività di panificazione, pasticceria e gastronomia fino al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie. Tali irregolarità hanno comportato, a carico del legale rappresentante del supermercato, una sanzione amministrativa dell’importo di circa 2.000 euro e la segnalazione alle Autorità amministrativa e sanitaria per i successivi provvedimenti di competenza.

