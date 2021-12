Modena, distrutto deposito rotoballe

Cause in corso di accertamento ma considerando anche le temperature e la stagione invernale non può essere esclusa l'origine dolosa dell'incendio che dalle ore 20 sta distruggendo un deposito di rotoballe in Stradello basso nelle campagne a sud di Modena.Considerando il genere di incendio i Vigili del Fuoco saranno impegnati tutta la notte per circoscrivere le fiamme e porre in sicurezza l'area e la combustione che proseguirà.Danni ingenti, non ancora quantificabili. Nessun ferito