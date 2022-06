Modena, due minorenni molestate in pieno centro: fermato uno straniero

Due ragazze minorenni molestate in pieno centro storico, alle 20.30. Il gravissimo episodio si è verificato ieri sera in via Ganaceto a Modena, poco dopo l'imbocco di viale Monte Kosica. Fermato dalla polizia un uomo di origine moldava, ritenuto responsabile. A confermarlo è la stessa questura.L'uomo si sarebbe staccato dal gruppo con cui stava chiaccherando per avvicinare le due ragazze iniziando a palpeggiarle. Le due giovani sono riuscite a divincolarsi e ad allontanarsi, dando l'allarme alla Polizia di Stato e descrivendo l'uomo. In pochi minuti gli agenti erano sul posto riuscendo ad individuare l'uomo e procedere con l'arresto''L'accaduto dimostra per l'ennesima volta, come la zona della stazione centrale, ex manifattura, corso Vittorio Emanuele e in questo caso via Ganaceto non sia nei pensieri dell'amministrazione comunale e del sindaco Muzzarelli - afferma Manuela Spaggiari, segretario provinciale Italia al centro e consigliere di quartiere 1 Centro storico -.