Nel corso della notte del 25 aprile scorso, intorno alle 4.30, la Squadra Volante è intervenuta in piazzale Redecocca per la presenza di due ragazzi che cercavano di forzare un motociclo.Gli operatori sono arrivati sul posto con due pattuglie, da due strade differenti, in modo da bloccare ogni via di fuga. All’arrivo della Polizia, era presente solo il 15enne, che ha cercato invano di scappare, lasciando cadere a terra il motociclo.Addosso aveva un paio di forbici, un cacciavite e un passamontagna di colore nero, sottoposti a sequestro.Il 15enne è stato associato presso il Cpa di Bologna.Nella giornata odierna, il Gip, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della permanenza in casa con autorizzazione ad uscire solo per recarsi a scuola.Sono in corso indagini per risalire all’identità dell’altro giovane.