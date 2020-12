Modena, polizia trova auto di una anziana e la riconsegna aggiustata

Una volante della Polizia di Stato ha rinvenuto il 27 dicembre in via Rainusso a Modena una Fiat Uno, rubata una decina di giorni prima. L’autovettura, alla quale i ladri avevano divelto il nottolino di accensione ed asportato un vetro, era intestata ad una signora modenese di 80 anni. Gli agenti hanno così deciso di fare un “regalo natalizio” alla donna che vive sola. Armati di cacciavite e pinze hanno rimesso in moto l’auto e sistemato il finestrino, l'hanno riconsegnata a casa alla proprietaria. Felice e commossa, l’anziana signora ha chiesto una foto ricordo in compagnia dei suoi nuovi amici poliziotti.