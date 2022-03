Modena, rapina supermercato: inseguito e arrestato

Questa mattina, i carabinieri di Modena hanno arrestato un 35enne per rapina aggravata in un supermercato in via Nonantolana.L’uomo, avvicinatosi alla cassa, ha minacciato la cassiera impossessandosi del denaro presente nel cassetto del registratore, 995 euro in tutto, dandosi poi alla fuga inseguito dal personale dell’esercizio commerciale. L'uomo è stato raggiunto in via Albareto ed è stato trattenuto fino al sopraggiungere delle pattuglie dei carabinieri.L’intervento dell’Arma ha così consentito di trarre in arresto il rapinatore. Il denaro sottratto dalla cassa è stato interamente recuperato e restituito al centro commerciale. L’uomo si trova in carcere a Modena.