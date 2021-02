Modena, rumeno pregiudicato spara colpi di pistola in aria: denunciato

Completamente ubriaco spara colpi in aria con una pistola scacciacani. E' successo ieri sera a Modena. La polizia è infatti intervenuta alle 20.30 nel parcheggio di via Don Minzioni dopo la segnalazione giunta circa un uomo che a bordo di un furgone stava sparando con una pistola. All'arrivo della Volante nei pressi del furgone è stato effettivamente fermato un uomo e all'interno del mezzo è stata trovata una pistola scacciacani con caricatore e munizioni. Al suolo erano presenti sette bossoli esplosi dall'arma.L'uomo, un pregiudicato rumeno (B.C.) di 34 anni, era in evidente stato di ebbrezza. E' stato denunciato per ubriachezza molesta e per violazione dell'articolo 703 del codice penale. Sequestrati pistola e bossoli.