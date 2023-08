Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'allarme è scattato a mezzanotte. Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Modena con specialisti acquatici, di ricerca su terra e droni, sono state impegnate nella ricerca del 59enne.È stato attivato anche il dispositivo di ricerca provinciale coordinato dalla Prefettura e con la presenza sul posto della Polizia di Stato.Nelle prime ore della mattina è stato rinvenuto in acqua il corpo senza vita: si ipotizza il pescatore sia accidentalmente scivolato in acqua. La salma è stata messa a disposizione delle autorità competenti per le procedure del caso.