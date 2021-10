Modena, vergogna campo abusivo sotto la Tav: discarica a cielo aperto

Non bastava il campo nomadi abusivo che ormai da anni viene tollerato dalla amministrazione comunale sotto il ponte della Tav all'altezza di San Matteo a Modena. Ora a fianco della Statale 12, a due passi dal campo abusivo, si è creata anche una vera e propria discarica a cielo aperto. Immondizia di ogni genere accatastata alla rinfusa a due metri dalla careggiata stradale. Una strada che, lo ricordiamo, rappresenta la principale via di collegamento tra la Bassa e il capoluogo.Sono ormai alcune settimane che questa 'discarica' improvvisata si è materaliazzata e col passare dei giorni il cumulo di rifiuti è aumentato. Il tutto a poche centinaia di metri dall'inceneritore Hera di via Cavazza.

