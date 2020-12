Nas in un negozio alla Crocetta: denunciati due pakistani

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma hanno denunciato due cittadini pakistani di 48 e 43 anni, rispettivamente legale rappresentante e dipendente di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti nella zona Crocetta, per aver sottratto generi alimentari, già sottoposti a sequestro amministrativo, di cui erano stati nominati custodi nel luglio 2020. Il controllo effettuato nel luglio 2020 all'esercizio commerciale, effettuato dai carabinieri della Compagnia di Modena, dallo stesso personale del NAS e dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, ha permesso di rilevare e contestare diverse violazioni in tema di impiego di lavoratori, di rispetto delle norme sanitarie oltrechè delle disposizioni di cui al DPCM in tema di prevenzione anticontagio. Oltre alla chiusura dell’esercizio per 5 giorni e sanzioni amministrative, si è riscontrato come fossero stati sequestrati vari alimenti congelati, a base di carne, custoditi in involucri privi di indicazioni sulla tracciabilità.