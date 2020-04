Offese a polizia locale intervenuta in piazza Redecocca, Sulpl querela

La Segreteria Generale Sulpl (sindacato della polizia locale) nei giorni scorsi ha depositato una denuncia alla Procura della Repubblica di Modena nei confronti di coloro i quali hanno diffamato e minacciato, non solo gli agenti della Polizia Locale di Modena, ma anche tutte le altre forze di Polizia dello Stato, intervenute nei giorni scorsi in piazzale Redecocca per soccorrere un uomo aggredito da altro soggetto.'Nei giorni successivi ai fatti più soggetti sono stati pubblicati commenti oltraggiosi e diffamanti sui vari social network contro le Forze di Polizia intervenute riportando, tra l’altro, fatti in modo alterato - afferma il sindacato -. In questo difficile periodo che vede le donne e gli uomini in divisa ancora più esposti, ma sempre presenti sul territorio per i cittadini, il SULPL ha ritenuto necessario presentare questa denuncia, riservandosi di costituirsi parte civile nel procedimento penale per il risarcimento dei danni morali subiti impegnandosi a destinare l’eventuale somma pervenuta al Reparto Covid dell’Ospedale cittadino di Baggiovara'.