Orrore nelle Marche: uccisa a botte. Fermato il compagno marocchino

Orrore nelle Marche. Una donna di 41 anni è stata trovata morta in casa a Padiglione di Osimo in provincia di Ancona. La vittima del femminicidio si chiama Ilaria Maiorano: sarebbe stata massacrata di botte dal compagno, un cittadino straniero, con il quale aveva due figli piccoli. L'uomo è stato portato via dai carabinieri che conducono le indagini. Nell'abitazione dove è stato trovato il corpo della donna, un casolare in campagna, sono arrivati anche alcuni familiari dell'uomo, di origine marocchina. L'imam della comunità islamica di Osimo parla di una 'famiglia tranquilla' che frequentava la moschea locale.