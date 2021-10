Passaro scarcerato prima ospitata tv: 'Assalto a Cgil? Io documentavo'

A 18 giorni di distanza dall’assalto alla sede romana della Cgil e il conseguente arresto l’imprenditore modenese leader del movimento 'Io Apro' Biagio Passaro ieri notte ha lasciato il carcere di Poggioreale di Napoli ed è stato scarcerato.'Pochi minuti dopo la mezzanotte, con Biagio Passaro scarcerato - scriveva uno dei suoi avvocati, Nicola Trisciuoglio -. Ringrazio Biagio che ha avuto come primo pensiero il venire a trovare il suo avvocato… riscoprendo il sapore dolce della libertà. Per l’imprenditore modenese che ho difeso unitamente a Carlo Taormina è venuto meno il quadro accusatorio della Procura romana. Un primo passo verso la ricostruzione della verità in un procedimento caratterizzato da un grave alone politico che ha poco a che vedere con il diritto'.E ieri sera Passaro è stato ospite di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete4.'Io in quel momento stavo documentando quello che accadeva - ha spiegato Passaro riferendosi all'assalto alla sede Cgil -. Addirittura grazie al mio video hanno intercettato poliziotti in borghese che si vestivano. Io non ho assaltato nulla e non ho nulla a che fare con Castellino, l'ho conosciuto quel giorno quando ho parlato 35 secondi sul palco senza riferimenti a Cgil o invasioni. Piccola parentesi, sono vaccinato e ho il green pass, non sono contro il green pass, ma sono contro a come è stato applicato'.Qui il video completo