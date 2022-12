Pavullo blindata: uomo armato si barrica in casa e minaccia di farla finita

Un rione residenziale isolato e circondata dalle forze dell'ordine per l'allarme scattato nel pomeriggio. In un primo momento con la moglie, poi da solo

Unità speciali di Carabinieri coaudiuvate dalla Polizia Locale impegnate dal pomeriggio di oggi per mettere in sicurezza l'area nei dintorni di via Pedriera a Pavullo dove è scattato l'allarme per l'azione di un uomo di circa settanta anni che si è barricato in casa armato, minacciando di farla finita. In un primo momento, nell'appartamento, insieme alla moglie, poi quest'ultima è riuscita ad uscire e l'uomo è rimasto in casa da solo. A tutti è stato impedito l'accesso all'area circontante e per i residenti nelle vicinanze in un primo momento anche di uscire di casa. Forze dell'ordine al lavoro per tentare di giungere ad un accordo con l'uomo per mettere fine alla situazione



Notizia in aggiornamento





