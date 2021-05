Pavullo, muore a 34 anni soffocato da un pezzo di carne

Tragedia domenica a Barberino del Mugello, in Toscana. Un imprenditore 34enne, Stefano Milani, è morto mentre si trovava a tavola, a quanto pare soffocato da un boccone di carne. Milani era molto noto a Pavullo, la famiglia infatti gestisce il ristorante ‘Lago Ponte Vecchio’ di Olina. Appassionato di pesca sportiva, domenica aveva raggiunto Barberino proprio per partecipare a una gara. Dopo la pesca si era fermato con amici a pranzo ed è al ristorante che si è consumata la tragedia. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari del 118, il giovane è deceduto davanti agli amici. Ora si attende l'esito dell'autopsia, ma dalle prime ricostruzioni pare che la morte sia legata al soffocamento provocato da un boccone di cibo.Socio dell'associazione pesca sportiva Lago Azzurro di Baiso, viene ricordato così dalla società: 'Annunciamo con dolore la prematura dipartita del caro socio Stefano Milani. Millo era spontaneo. Millo era un sorriso. Millo era un amico. Mancherai a tutti quanti. Un ultimo saluto dai tuoi soci e amici pescatori'.

