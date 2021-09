Picchia la fidanzata incinta di 7 mesi: arrestato 25enne marocchino

Il 12 settembre un venticinquenne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Medolla per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. I militari sono intervenuti nel primo pomeriggio, all’esito dell’ennesimo litigio avvenuto tra lui e la giovane fidanzata al settimo mese di gravidanza, al culmine del quale l’uomo l’aveva anche picchiata. Non era la prima volta che il giovane si rendeva protagonista di fatti analoghi e i carabinieri erano già dovuti intervenire in passato presso l’abitazione. Il ragazzo è stato arrestato. Ora si trova in carcere.