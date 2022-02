Picchiato e rapinato nella galleria dell'R-Nord: arrestati gli aggressori

La vittima dell'aggressione e dalla rapina, un uomo, vagava in stato confusionale, con i vestiti strappati, nell'area antistante al comparto residenziale R-Nord quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nell'ambito di attività di controllo lo hanno visto. L'uomo ha riferito ai militari di essere stato appena picchiato e rapinato da quattro persone, descrivendone le caratteristiche. Descrizione che combaciava esattamente con i 4 soggetti che poco dopo i Carabinieri hanno visto uscire dalla galleria del complesso residenziale, bloccandoli immediatamente.Dalla prima ricostruzione fatta dai militari, l’uomo sarebbe stato aggredito e preso a pugni all’interno della galleria, strappandogli gli indumenti e sottraendogli la somma di 60 euro. Su uno dei quattro pendeva anche provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Modena per analogo reato commesso nel mese di febbraio. I quattro giovani, tutti di età compresa tra i 22 ed i 27 anni, sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Modena.

