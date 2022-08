Promessa del rugby muore a 18 anni: stroncato da malore improvviso

Lutto nel mondo sportivo veneto. Filippo Dalla Venezia, 18enne di Maerne di Venezia, giocatore del Mogliano Rugby under 19 è stato ucciso da un malore improvviso. Il giovane è stato trovato senza vita sul terrazzo di casa, dove viveva con i genitori e il fratello.Immediati i soccorsi dei sanitari del Suem 118, ma non per il giovane non c'è stato nulla da fare.'A nome di tutta la struttura, il presidente Sandro Trevisan ed il Consiglio intendono esprimere il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Filippo Dalla Venezia, giovane atleta del Mogliano Veneto Rugby – il Comitato regionale Veneto rugby - Alla famiglia, al Club, giungano i pensieri di vicinanza di tutto il rugby veneto in questo momento di incommensurabile dolore'.